Jovem é preso após atacar com canivete o namorado da ex-companheira em Angra dos Reis

Um jovem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (dia 18) por suspeita de tentar matar o atual namorado da ex-companheira, de 19 anos, em Angra dos Reis. O ataque ocorreu durante o Carnaval, na região central da cidade, quando a vítima foi surpreendida pelo agressor e atingida com um canivete tipo borboleta no pescoço. A lâmina chegou a ficar encravada, mas o jovem sobreviveu após atendimento hospitalar.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento anterior e vinha fazendo ameaças, além de ter conseguido o endereço da vítima ao acessar o computador da ex-companheira. No dia do crime, ele teria viajado de São Paulo até Angra com a intenção de cometer o ataque e aguardou a vítima na rua. O ferido foi levado ao hospital, passou por procedimento cirúrgico para retirada da arma e sobreviveu.

Após a agressão, fugiu, mas foi identificado por testemunhas, reconhecido pela vítima e localizado pelos agentes, que cumpriram mandado de prisão temporária. O delegado titular da 166ª DP, Dr. Roberto Ramos, informou que o suspeito tem perfil considerado violento e não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido há cerca de oito meses. Com base nas investigações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito por tentativa de homicídio qualificado, considerando a gravidade do caso e o risco à vítima. A Justiça autorizou a medida e a prisão foi cumprida nesta quarta-feira.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PCERJ