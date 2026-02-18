Tande Vieira agradece população e destaca Carnaval seguro e com clima familiar em Resende

O prefeito de Resende, Tande Vieira, agradeceu à população e às equipes envolvidas na organização do Carnaval 2026 e destacou o clima de alegria, segurança e participação das famílias durante toda a programação na cidade.

“Quero agradecer a cada um que fez parte do Carnaval de Resende. Cada pessoa que curtiu e cada família que foi aproveitar a festa no Ecoparque, na Beira-Rio, na Fumaça, em Visconde de Mauá e no Centro Histórico. Foi muito bonito ver nossa cidade cheia de vida e de gente aproveitando com responsabilidade”, afirmou o prefeito.

Tande também fez questão de reconhecer o trabalho das equipes que atuaram na organização e na segurança da festa, ressaltando o empenho de todos os profissionais envolvidos.

“Parabenizo todas as equipes que trabalharam para fazer essa festa acontecer: Secretaria de Segurança, Guarda Municipal, o apoio da Polícia Militar, Superintendência de Eventos, Serviços Públicos e todos os envolvidos que atuaram incansavelmente para garantir que o Carnaval fosse organizado e tranquilo”, destacou.

De acordo com o prefeito, o resultado foi um Carnaval marcado pela alegria e pela presença das famílias nos diferentes pontos da programação.