Paralisação após morte de operário pressiona por segurança na Serra das Araras

A morte de um operário no último sábado (dia 14) provocou a paralisação de trabalhadores nas obras de duplicação e modernização da Serra das Araras, trecho da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), nesta quarta-feira (dia 18). A mobilização ocorreu de forma pacífica e restrita ao canteiro, sem impacto no tráfego de veículos, e teve como principal foco a cobrança por mais segurança e melhores condições de trabalho.

Segundo informações apuradas, os trabalhadores suspenderam as atividades para pressionar a empresa responsável pela obra, a EGTC Infra S.A. (antiga Engetec), por providências imediatas. Entre as reivindicações estão o fim do banco de horas, pagamento de adicional de 30% por periculosidade, implantação de plano de saúde e seguro de vida, além de melhorias estruturais no canteiro.

O grupo também cobra mais banheiros químicos – inclusive femininos -, higienização adequada, espaço apropriado para refeições, ambulância disponível no local e transporte compatível com o número de funcionários. Outra demanda citada é o enquadramento correto da categoria, com aplicação do salário-base praticado na Baixada.

Apesar da paralisação, o fluxo na Dutra seguiu normal, já que o protesto não bloqueou a rodovia.

O que diz a CCR

Em nota, a RioSP, concessionária responsável pela administração da via, informou que tem conhecimento da situação e acompanha o caso junto à empresa executora da obra. Ainda segundo a concessionária, as atividades que haviam sido interrompidas estão sendo gradualmente retomadas, após reorganização e ajustes necessários para a continuidade dos serviços.

A EGTC Infra S.A. não se manifestou. O espaço segue aberto.

Foto: Reprodução/Redes Sociais