Homem é preso por porte ilegal de munição após denúncia de violência psicológica em Barra Mansa

Um homem de 30 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (dia 18) no bairro Santa Rita de Cássia, em Barra Mansa, após policiais militares encontrarem munições de calibre 38 com ele. A ocorrência começou com uma denúncia de violência psicológica no contexto de violência doméstica, feita por uma mulher de 42 anos que possui medida protetiva contra o suspeito.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada pela vítima, que informou que o ex-companheiro estava em sua residência, descumprindo a medida judicial. No local, a mulher entregou aos agentes seis munições que, segundo ela, pertenciam ao suspeito.

Durante buscas nas proximidades, os policiais localizaram o homem e encontraram com ele mais três munições do mesmo calibre. As partes foram encaminhadas à 90ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e permaneceu preso à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como violência psicológica contra a mulher no ambiente doméstico e familiar, além da apreensão das munições.

Foto: Divulgação