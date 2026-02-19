Adolescentes são flagrados vendendo drogas ao lado de campo de futebol no São Geraldo

O Sistema Integrado de Segurança Pública, serviço vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda e composto por agentes da pasta e policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), apreendeu nessa quarta-feira (dia 18) dois adolescentes, de 16 e 17 anos, por fato análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ocorrência foi registrada na Servidão Santa Margarida de Cortona, no bairro São Geraldo, após denúncia de populares informando que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes nas proximidades do vestiário de um campo de futebol. A equipe foi até o local e identificou os jovens em atitude considerada suspeita.

Durante a abordagem, foram apreendidos uma quantidade de cocaína, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Segundo o registro policial, os adolescentes admitiram estar vendendo drogas no local. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceram apreendidos.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, destacou a importância das denúncias e da fiscalização frequente nas ruas de Volta Redonda.

“A nossa orientação aos agentes é que tenham tolerância zero contra qualquer tipo de prática delituosa. A integração que temos hoje, entre a população e as forças de segurança, potencializa nossa capacidade de resposta e também de prevenção. Sabemos que os crimes ocorrem, mas em Volta Redonda não temos o que adoece a população, que é a sensação de insegurança. Vamos seguir avançando”, frisou o secretário.