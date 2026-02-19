Granada, réplica de fuzil e drogas são apreendidas em imóvel na Fazendinha, em Volta Redonda

Uma granada, uma réplica de fuzil, munições e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (dia 19) em um imóvel na Rua Diolindo Miguel, no bairro Fazendinha, em Volta Redonda. O material estava escondido em uma construção sem número e foi localizado após informações repassadas às equipes sobre armazenamento de entorpecentes no local.

Segundo a corporação, os policiais fizeram buscas no endereço indicado e encontraram o armamento, um carregador de pistola calibre 9 mm, munições e uma quantidade de drogas que ainda seria contabilizada. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada e será investigada.

Até o momento, não há informação sobre presos.

Foto: Divulgação