Morre aos 81 anos Geraldo Teixeira de Melo, fundador do Grupo Geran

Morreu na madrugada desta quinta-feira (dia 19), aos 81 anos, o empresário Geraldo Teixeira de Melo. Ele estava em sua residência, em Volta Redonda.

Fundador do Grupo Geran e proprietário das lojas Geran Móveis, Geraldo atuou por décadas no comércio de móveis na região. O corpo está sendo velado na capela 3 do Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda. O sepultamento está marcado para as 17h desta quinta-feira.

Em nota publicada nas redes sociais, o Grupo Geran lamentou a morte do empresário. “Um homem de valores, fé e dedicação, que construiu sua história com trabalho, honra e amor à família. Seu legado permanecerá vivo em cada ensinamento, em cada memória e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo. Que Deus conforte familiares e amigos neste momento de dor”, informou a empresa.

Histórico empresarial

O Grupo Geran teve origem na Ubá Móveis, empresa que atuou por décadas no mercado moveleiro do Sul Fluminense. Natural de Ubá (MG), Geraldo Teixeira de Melo iniciou suas atividades no setor após chegar ao Sul do Estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, o Grupo Geran possui seis lojas em Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí, conta com mais de 40 funcionários e soma mais de 70 mil clientes atendidos ao longo da trajetória. A administração está sob responsabilidade dos filhos do empresário.

Foto: Arquivo pessoal