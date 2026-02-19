Dutra: Colisão entre veículos pesados provoca congestionamento em Resende

Uma colisão envolvendo dois veículos pesados foi registrada na manhã desta quinta-feira (dia 19) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O acidente aconteceu na altura do km 311 da pista sentido São Paulo, próximo ao acesso Oeste.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal foi deslocada para o local para averiguar as circunstâncias do acidente e organizar o tráfego. Até o momento, não há informação sobre feridos.

O trânsito apresenta congestionamento na região e motoristas enfrentam lentidão no trecho.

Mais informações a qualquer momento.

Foto enviada por leitor