Homicídio: Jovem é encontrado morto próximo à linha férrea em Barra Mansa

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (dia 19) na Travessa José Soares, no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A vítima foi identificada como Nickson Barbosa dos Santos e o caso é investigado como homicídio doloso pela Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento por volta de 0h30 quando perceberam movimentação nas proximidades da linha férrea. No local, os agentes encontraram o jovem já sem vida, coberto por um lençol colocado por moradores.

A perícia foi acionada e recolheu, junto ao corpo, uma trouxinha de maconha, dois pinos de cocaína vazios, um maço de cigarros e um isqueiro. Próximo à vítima, também foi localizado um estojo de munição calibre 9 mm. Todo o material foi apreendido para análise.

Após o trabalho pericial, o corpo foi removido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa), que ficará responsável pela investigação.

Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime.