VR: Parque Aquático abre vagas para novas turmas de hidroginástica

O Parque Aquático Municipal de Volta Redonda está com vagas abertas para novas turmas de hidroginástica. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), serão disponibilizadas oportunidades para horários pré-determinados.

O subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Alves, destacou que a atividade está disponível para todas as idades, porém é indicada mais para adultos, pois a recomendação para crianças e adolescentes é a iniciação esportiva com outros esportes aquáticos, como a natação, por exemplo.

“É uma ótima oportunidade para cuidar da saúde e se movimentar, para quem quer mais qualidade de vida, bem-estar e diversão dentro d’água. Nosso espaço está pronto pra receber novos participantes da hidroginástica”, afirmou o subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Alves.

Para fazer a matrícula, é necessário levar à secretaria do parque a documentação necessária: cópias do CPF e do RG (identidade); uma foto 3×4; comprovante de residência; carteira do parque aquático (renovada) e atestado médico.

Localizado na Rua Alexandre Polastri Filho, na Ilha Pequena, ao lado da Ilha São João, no bairro Voldac, o Parque Aquático de Volta Redonda dispõe de estrutura completa para atender a população, incluindo piscina olímpica, piscina infantil e piscina de lazer, além de vestiários e áreas de apoio. O espaço é referência em lazer, esporte e convivência, especialmente durante os períodos de altas temperaturas.

Como frequentar

Para utilização das piscinas, é obrigatória a apresentação da carteirinha do parque, documento oficial com foto e exame dermatológico válido, com prazo de até seis meses. Crianças menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um responsável legal. Já adolescentes entre 15 e 17 anos podem frequentar o local desacompanhados somente mediante autorização assinada pelos responsáveis e entregue previamente na secretaria.

A emissão das carteirinhas acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência em Volta Redonda. Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria do Parque Aquático ou pelos telefones (24) 3512-9883 e 3512-9878.

Foto: Arquivo/Cris Oliveira – Secom/PMVR.