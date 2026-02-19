Grupo Incoflandres viabiliza collab entre Camil e C&A e mostra como indústria brasileira responde a projetos em tempo recorde

Uma parceria inédita entre a Camil Alimentos S/A e a C&A está chamando atenção ao unir alimentos, moda e comportamento em uma coleção exclusiva inspirada na trend internacional “sardine summer”. A iniciativa conecta lifestyle, design e consumo de forma leve e bem-humorada, mostrando como marcas de diferentes setores podem dialogar com o público de maneira inovadora.

Por trás da ação de marketing, existe uma operação industrial complexa que precisou ser executada em tempo recorde. Foram cerca de 35 dias para desenvolver as artes, realizar testes e validações técnicas, produzir latas e tampas metálicas e concluir o envase do produto final. O projeto contou com a participação da Cinbal, empresa do Grupo Incoflandres, responsável pela produção das folhas metálicas utilizadas nas embalagens.

A agilidade do processo exigiu integração total entre equipes técnicas, engenharia, produção e logística, além de uma parceria estratégica entre fornecedores e indústria. O resultado foi a entrega dentro do prazo previsto para viabilizar a campanha nacional, reforçando a capacidade de resposta da cadeia produtiva brasileira diante de demandas de alto impacto no mercado.

Mais do que uma collab entre marcas, o projeto evidencia um movimento crescente: a aproximação entre indústria e cultura pop como ferramenta de posicionamento e geração de valor. Ao transformar um produto tradicional em objeto de desejo e expressão cultural, a iniciativa mostra como inovação pode surgir da conexão entre setores aparentemente distintos.

Imagens e vídeos dos bastidores de produção estão disponíveis, mostrando o processo completo, da matéria-prima ao produto, e evidenciando o papel da tecnologia e da especialização industrial no sucesso da ação.

Sobre as empresas

A Camil Alimentos S/A é uma das maiores empresas de alimentos da América Latina, com forte atuação em categorias como arroz, feijão, pescados e açúcar.

A C&A é uma das principais varejistas de moda do país, reconhecida por coleções que conectam tendências globais ao público brasileiro.

O Grupo Incoflandres, por meio da Cinbal, atua na produção de embalagens metálicas, com foco em inovação, qualidade e soluções industriais para grandes marcas.

Foto: Divulgação