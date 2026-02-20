29.1 C
V Redonda
sexta-feira, fevereiro 20, 2026
Quatro são detidos com arma e drogas em ação contra o tráfico no Vila Brasília, em VR

Por
FOLHA DO ACO
-

Uma ação da Polícia Militar resultou na detenção de quatro pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (dia 20), no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Durante a ocorrência, os agentes apreenderam um revólver e entorpecentes.

De acordo com a PM, a abordagem aconteceu por volta das 9h30, após atuação conjunta de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) e do Serviço Reservado do 28º BPM. A operação foi desencadeada a partir de uma abordagem considerada suspeita na região.

Segundo os policiais, os quatro indivíduos foram detidos no local e receberam voz de prisão. O material apreendido – arma de fogo e drogas – foi encaminhado junto com os suspeitos para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação

