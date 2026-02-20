Mulher usa dinheiro do Bolsa Família para comprar drogas e é presa por tráfico, em Piraí

Uma ação de rotina realizada por policiais militares do Segurança Presente resultou na prisão de uma mulher de 25 anos, na tarde de quinta-feira (dia 19), no Centro de Piraí. A ocorrência foi encaminhada à 94ª Delegacia de Polícia, onde foi determinada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas após abordagem feita em um ônibus urbano.

— Durante a revista no ônibus, os agentes localizaram, dentro da bolsa de uma mulher de 47 anos, 15 pinos de cocaína e um saco plástico com identificação relacionada ao bairro Roma. No momento da abordagem, afirmou desconhecer a origem do material. Questionada, a filha de 25 anos que a acompanhava, assumiu a posse da droga e confessou ter ido até Volta Redonda para fazer a compra com a intenção de revender em Piraí — explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia em Piraí.

Segundo o delegado Antonio Furtado, a suspeita declarou ter utilizado parte do valor recebido do benefício social para custear a compra dos entorpecentes. Após os procedimentos legais, a mulher foi transferida para a Casa de Custódia, no bairro Roma, em Volta Redonda, onde permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência.

– A mulher recebe cerca de R$765, benefício destinado ao sustento dos três filhos, um menino de dois anos e duas meninas de quatro e seis anos, que, conforme apurado, estão acolhidos há aproximadamente seis meses em abrigo municipal, não residindo com a mãe nem com a avó. O uso de recurso assistencial, destinado ao amparo familiar, para financiar atividade criminosa agrava de forma significativa a situação, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão. Além de não cumprir o dever de cuidado com os próprios filhos, a investigada fomentava a circulação de drogas que causam dependência e impactam outras famílias – destacou o delegado Antonio Furtado.