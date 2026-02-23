Angra dos Reis: Fortes chuvas registradas no final de semana causam alagamentos e colocam município em estado de alerta

A Prefeitura de Angra dos Reis informou que o município está em estado de alerta em razão das fortes chuvas registradas na tarde deste domingo (dia 22). As equipes da Defesa Civil e das secretarias operacionais atuaram de forma integrada para monitorar as áreas mais afetadas e prestar atendimento às ocorrências.

Foram registrados alagamentos pontuais na Rua Coronel Carvalho e em trechos do Centro da cidade. As equipes estiveram nos locais realizando vistorias, desobstrução de pontos críticos e orientação a moradores e comerciantes.

Na Rua Depalissi Marquites Maia, foi registrado um deslizamento de terra, o que acarretou a interdição preventiva de um imóvel como medida de segurança. A ação seguiu os protocolos técnicos da Defesa Civil, visando preservar a integridade dos moradores.

Na noite de sábado (dia 21), os maiores acumulados de chuva foram registrados em Portogalo, com 83 mm em apenas uma hora; Monsuaba, com 66 mm no mesmo período; e Garatucaia, com 53 mm em uma hora.

Apesar do volume expressivo, a tábua de maré encontra-se baixa, em 0,26 metro, o que reduz a possibilidade de transbordamento dos rios Mambucaba e Perequê. Até o momento, não há registro de ocorrências significativas na cidade, nem de vítimas, desalojados ou desabrigados.

A Prefeitura segue monitorando as condições climáticas e reforça a importância de que a população permaneça atenta aos alertas oficiais. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.