Suspeito de agredir companheira é preso em Volta Redonda

Policiais militares prenderam, na noite de domingo (dia 22), um homem de 47 anos suspeito de agredir a companheira no bairro Santa Cruz II, em Volta Redonda.

A vítima, de 49 anos, contou aos agentes que foi agredida após um desentendimento na residência do casal.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda (Deam), e a vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

O suspeito foi autuado por lesão corporal com base no Artigo 129 do Código Penal, no contexto de violência doméstica, permanecendo preso à disposição da Justiça.