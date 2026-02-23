Recadastramento de aposentados, pensionistas e servidores ativos do Previbam termina em 27 de fevereiro

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Fundo de Previdência Social (Previbam), reforça que o recadastramento obrigatório de 2026 deve ser realizado por aposentados, pensionistas e também servidores ativos até o dia 27 de fevereiro, prazo final improrrogável.

A atualização cadastral é fundamental para manter os dados corretos e assegurar a regularidade dos pagamentos. Quem não realizar o procedimento dentro do prazo poderá ter o benefício suspenso até a devida regularização.

A presidente do Previbam, Denise Gomes, destacou a importância do cumprimento do cronograma. “O recadastramento é essencial para mantermos a base de dados atualizada e garantirmos a segurança dos pagamentos. É muito importante que todos respeitem o prazo até o dia 27 de fevereiro, pois quem não realizar o procedimento poderá ter o benefício suspenso até regularizar a situação”, afirmou.

O processo pode ser iniciado de forma online pelo aplicativo Governo Presente BM. Pela plataforma, é possível preencher o cadastro, anexar a documentação exigida e, ao concluir essa etapa, já sair com a data de atendimento agendada.

Após o envio digital dos documentos, o servidor, aposentado ou pensionista deve comparecer presencialmente com a ficha cadastral impressa e assinada para finalizar o procedimento até o dia 27 de fevereiro. O atendimento pode ser realizado na sede do Previbam, localizada na Rua Bernardino Inácio Silva, nº 37, Centro, ou no setor de Recursos Humanos, no prédio da Prefeitura (Campla).

Para a conclusão do recadastramento, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de estado civil, comprovante de residência atualizado e, quando houver, documentos dos filhos de até 21 anos. A orientação é que o procedimento seja feito com antecedência para evitar filas e transtornos nos últimos dias.

FOTOS: Arquivo PMBM