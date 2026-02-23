28.4 C
Foragido da Justiça é preso no Jardim Boa Vista, em BM

FOLHA DO ACO
Um homem foragido da Justiça foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 23), na Avenida Professor João Chiesse Filho, no bairro Jardim Boa Vista, em Barra Mansa. De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizava patrulhamento na região quando recebeu denúncia de que um homem, com características específicas, estaria nas proximidades de uma passarela e seria evadido do sistema prisional.

Os policiais foram até o local, identificaram um suspeito com as características informadas e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas, foi constatado um mandado de prisão por regressão cautelar, relacionado ao crime de roubo.

Segundo a polícia, o homem deverá cumprir pena restante de 5 anos, 10 meses e 18 dias, em regime fechado.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde o mandado foi cumprido. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o detido possui anotações criminais anteriores por tráfico de drogas e homicídio.

