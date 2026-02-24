23.4 C
V Redonda
terça-feira, fevereiro 24, 2026
90ª DP prende dois olheiros do tráfico na Getúlio Vargas

90ª DP prende dois olheiros do tráfico na Getúlio Vargas

FOLHA DO ACO
Agentes da 90ª Delegacia de Polícia realizaram, na tarde desta terça-feira (dia 24), por volta das 16h, uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Durante a ação, dois homens, de 24 e 34 anos, que atuariam como olheiros do tráfico, foram surpreendidos pelos policiais.

Ao perceberem a presença das equipes, eles tentaram alertar outros integrantes do grupo criminoso e fugir, mas foram capturados.

Segundo o delegado titular Marcos Montez, ambos possuem antecedentes por tráfico de drogas. Cada um estava em posse de um rádio transmissor sintonizado na mesma frequência, equipamento utilizado para comunicação com traficantes da localidade.

Os dois presos vão responder por associação para o tráfico e serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A ação contou com o apoio do 28º Batalhão de Polícia Militar.

