Ação conjunta da PRF e Polícia Civil apreende drogas e prende quatro pessoas na Dutra

Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de quatro pessoas, no fim da tarde desta terça-feira (dia 24), na Dutra, na altura de Floriano, em Barra Mansa.

A operação contou com agentes da 7ª Delegacia da PRF e da 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda.

Agentes da PRF abordaram um veículo ocupado por um casal e, durante a revista no porta-malas, foram encontrados sete tabletes de pasta base de cocaína, além de 90 volumes de maconha embalados a vácuo. Também foram apreendidos quatro frascos de ketonal, um anestésico veterinário de alta potência que, segundo os policiais, tem sido utilizado de forma como droga recreativa.

A Polícia Civil abordou um segundo veículo, um Honda Civic, que seguia mais a frente, com um casal. De acordo com as informações da PRF, os ocupantes atuavam como “batedores”, monitorando o trajeto e alertando sobre possíveis fiscalizações para o carro que transportava os entorpecentes.

Os criminosos seguiam para Volta Redonda.

As quatro pessoas receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhadas, juntamente com os veículos e todo o material apreendido, para a 93ª DP de Volta Redonda.