Barra do Piraí: Dois são presos e um adolescente é apreendido após perseguição e apreensão de drogas na Vila Ipiranga

Dois suspeitos foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido na tarde desta terça-feira (dia 24), durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Vila Ipiranga, em Barra do Piraí.

A ação foi coordenada pelo delegado Rodolfo Atala, titular da 88ª Delegacia de Polícia, com apoio de policiais militares do 10º Batalhão, e integra mais uma fase da Operação Espoliador, deflagrada pela Polícia Civil em todo o estado do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 88ª DP receberam informações de que traficantes estariam com uma carga de entorpecentes em um condomínio da localidade. Ao chegarem ao endereço, os policiais avistaram suspeitos saindo correndo com bolsas plásticas nas mãos.

Após desembarcarem da viatura, os agentes iniciaram a perseguição. Um dos suspeitos pulou uma cerca e chegou a fugir, mas foi capturado logo depois por policiais militares do 10º Batalhão. Ele tem 17 anos e foi apreendido. O outro, de 19 anos, foi alcançado e detido por agentes da unidade.

Durante a ação, uma jovem de 18 anos, que atuava como olheira do tráfico e ficava na entrada do bloco de prédios, também foi presa.

O material entorpecente ainda não havia sido contabilizado até a publicação desta reportagem.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos de praxe e permanecem à disposição da Justiça.