Mulher é presa com eletrônicos furtados e diz ter recebido celular como pagamento por programa no bairro Aterrado

Uma mulher de 35 anos foi presa na segunda-feira (dia 23) após ser encontrada com um celular furtado da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal, em Volta Redonda. Ela alegou à polícia que recebeu o aparelho como pagamento por um programa sexual, além de R$ 100 em dinheiro.

O furto ocorreu na madrugada do mesmo dia, na sede da secretaria, na Rua 4, no bairro Conforto. Na ação, foram levados um celular e três notebooks.

Segundo as informações apuradas, a equipe de inteligência da Secretaria Municipal de Ordem Pública iniciou o rastreamento do celular por meio do sistema de geolocalização. O sinal apontou para o Edifício Redondo, na Avenida da Integração, no bairro Aterrado.

Agentes da Operação Segurança Presente foram até o endereço e encontraram a mulher em posse do aparelho. Ela foi levada para a 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por receptação.

Durante o registro da ocorrência, a suspeita informou ainda que havia escondido um dos notebooks furtados. Após indicar o local, os agentes retornaram ao imóvel e recuperaram um equipamento da marca Lenovo, reconhecido como pertencente à secretaria.

Os aparelhos recuperados foram devolvidos ao órgão municipal. O caso segue sendo investigado para identificar outros envolvidos e tentar recuperar os demais itens levados no furto.