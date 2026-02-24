BM: Operação da 90ª DP prende seis e apreende adolescente por tráfico na Vila Delgado

Uma ação da 90ª Delegacia de Polícia resultou na prisão de seis adultos e na apreensão de um adolescente de 15 anos na manhã desta terça-feira (dia 24), na comunidade Vila Delgado, em Barra Mansa.

Coordenada pelo delegado Marcus Montez, a ofensiva faz parte da Operação Espoliador, deflagrada em todo o estado do Rio de Janeiro, e marca uma nova fase do enfrentamento ao tráfico de drogas no município.

De acordo com a Polícia Civil, após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes identificaram um ponto de comercialização de entorpecentes em área sob influência da facção criminosa Terceiro Comando. Por volta das 11h, os policiais realizaram a abordagem e flagraram os suspeitos em atividade.

Durante a ação, foram abordados seis maiores de idade e um adolescente de 15 anos que, segundo as investigações, atuavam como vapores, olheiros e gerente do tráfico na localidade.

Foram apreendidas nove tiras de maconha, dois tabletes da mesma substância, 40 sacolés e 12 cigarros de maconha prontos para consumo, além de 17 eppendorfs de cocaína, 43 pedras de crack, cinco aparelhos celulares e um rádio transmissor.

Os seis adultos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de corrupção de menores. Eles serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

O adolescente responderá por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, sendo apresentado ao Ministério Público para as medidas cabíveis.

A Polícia Civil informou ainda que o responsável pela gerência do tráfico na comunidade já foi identificado e que as investigações seguem em andamento.

“A Vila Delgado é formada por cidadãos de bem e trabalhadores. A 90ª DP atua de forma firme e responsável para garantir que a lei prevaleça e que a comunidade viva em paz”, reforçou o delegado Marcus Montez.