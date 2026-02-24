Chuvas: Angra dos Reis permanece em estado de alerta máximo

A Prefeitura de Angra dos Reis informou, nesta terça-feira (dia 24), que o município permanece em estado de alerta máximo, conforme atualização da Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

Nos últimos três dias, o acumulado de chuvas ultrapassou os 200 milímetros. A previsão é de continuidade de precipitações de moderada a forte intensidade nas próximas 24 horas.

Como medida preventiva, imóveis foram interditados nos bairros Areal, Banqueta e Gamboa do Belém, após vistorias técnicas identificarem riscos estruturais. As ações têm como objetivo preservar vidas e garantir a segurança dos moradores.

Segundo o governo municipal, no momento, não há pontos de apoio abertos. Também não há registro de desabrigados ou desalojados na cidade.

No Parque Mambucaba, houve transbordamento em um trecho da Rua Aviador Santos Dumont, o que provocou a interdição temporária da via para evitar acidentes e permitir a atuação das equipes no local. O tráfego permanece restrito, e a orientação é que motoristas utilizem rotas alternativas.

Equipes de engenharia da Defesa Civil seguem em campo realizando vistorias técnicas, monitoramento de encostas, avaliação de imóveis, acompanhamento das áreas mais afetadas e os principais rios do município, como Mambucaba, Perequê, Pontal, Ariró, Pontal, Bracuí e Japuíba.

O município mantém monitoramento constante das condições climáticas e seus protocolos de prevenção e resposta seguem ativos.

“”A Prefeitura reforça a importância de que moradores de áreas de risco fiquem atentos aos alertas oficiais e, em caso de emergência, acionem a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo telefone (24) 3365-4588”, diz, em nota, a prefeitura.