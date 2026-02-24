Homem é preso por descumprir medida protetiva e fazer ameaças contra a mulher em Piraí

Um homem de 31 anos foi preso na tarde de segunda-feira (dia 23), acusado de praticar diversos crimes de violência doméstica contra a ex-companheira, de 26 anos, e mãe do filho do casal de 4 anos. A prisão ocorreu no bairro Varjão, em Piraí, após a vítima procurar a delegacia relatando novas ameaças sofridas.

“Estamos diante de um caso grave de reiterado desrespeito à lei e às medidas judiciais criadas justamente para proteger a vítima. Quando há descumprimento, a resposta policial precisa ser imediata”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia em Piraí.

Segundo as investigações, o relacionamento foi encerrado em dezembro do ano passado após sucessivas agressões físicas, incluindo chutes e tentativa de enforcamento. Inconformado com a separação, o homem voltou a atacar a vítima, causando novas lesões, e fugiu em seguida. A mulher procurou a delegacia e obteve na Justiça medidas protetivas que determinavam afastamento do lar, proibição de aproximação e impedimento de qualquer contato.

“A medida protetiva não é uma recomendação, é uma ordem judicial. Descumpri-la é crime e demonstra o risco concreto que essa mulher continuava correndo. Esse tipo de perseguição silenciosa, insistente, causa enorme abalo emocional e configura violência psicológica, que também é prevista na legislação como forma de violência doméstica”, ressaltou o delegado Antonio Furtado.

Mesmo após ser intimado, o homem passou a permanecer nas proximidades da residência da ex-companheira, fazendo ameaças constantes e tentando intimidá-la caso seguisse a vida ou iniciasse outro relacionamento. A situação se prolongou por quase três meses.

“Na manhã de ontem, o agressor enviou novo áudio com ameaças diretas à vítima e à família, afirmando que poderia matá-la caso a visse com outra pessoa. Desesperada, ela retornou à delegacia, assim que tomamos conhecimento das ameaças mais recentes, mobilizamos a equipe para encontrá-lo. Violência doméstica exige resposta rápida para evitar que o pior aconteça”, disse o delegado Antonio Furtado.

O suspeito foi localizado no bairro Varjão no momento em que se aproximava de um veículo. Ele foi conduzido à 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí, onde teve a prisão em flagrante determinada pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça, violência psicológica e perseguição. Somadas, as penas podem ultrapassar 10 anos de reclusão.

“O histórico dele demonstra reincidência em condutas agressivas, inclusive com registros anteriores de lesão corporal, o que reforça a necessidade da prisão para garantia da segurança da vítima. São, pelo menos, cinco registro por lesão corporal à ex-companheira e outras mulheres, além de porte de droga para consumo. A prisão representa uma interrupção desse ciclo de violência. Nosso objetivo é assegurar que a vítima possa retomar sua vida com dignidade, tranquilidade e proteção do Estado”, concluiu o delegado Antonio Furtado.