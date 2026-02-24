Olheiro do tráfico é preso pela 90ª DP no Bom Pastor, em BM

Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta terça-feira (dia 24) durante uma ação de combate ao tráfico de drogas realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa.

A prisão ocorreu por volta das 9h, na localidade conhecida como “Lazaredo”, no bairro Bom Pastor. A operação foi coordenada pelo delegado Marcus Montez.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências na região quando flagraram o suspeito exercendo a função de “olheiro” do tráfico. Ele estava com um rádio comunicador e, segundo as investigações, seria responsável por alertar comparsas sobre a presença de viaturas policiais na área.

Ainda segundo a polícia, o homem é apontado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando e possui anotação anterior por tráfico de drogas.

Ele foi autuado em flagrante por associação para o tráfico e encaminhado à delegacia. Após os procedimentos de praxe, o suspeito será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.