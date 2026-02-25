25.6 C
V Redonda
quarta-feira, fevereiro 25, 2026
Polícia

Comandante do Regimento de Polícia Montada visita local das futuras instalações da unidade em VR

Por
FOLHA DO ACO
-

O comandante do Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (RPMont/PMERJ), tenente-coronel Isaac Saraiva, esteve em Volta Redonda na terça-feira (dia 24) para conhecer o espaço onde serão construídas as futuras instalações da unidade, na Ilha São João. O oficial também anunciou a intenção de implantar o serviço de equoterapia no município.

Antes de seguir para a área onde será construída a estrutura, o tenente-coronel esteve no Palácio 17 de Julho, onde foi recebido pelo prefeito Neto (PP), acompanhado do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg.

O espaço visitado fica próximo à nova sede da Escola Municipal de Hipismo e do novo Clube Hípico de Volta Redonda, que está em fase de construção. Segundo o tenente-coronel Saraiva, a localização é estratégica para a instalação do Regimento de Polícia Montada, responsável pelo policiamento ostensivo realizado a cavalo.

“Podemos até compartilhar algumas instalações”, afirmou o oficial. Ele explicou ainda que o município deve receber, no mínimo, seis conjuntos operacionais, o que representa seis policiais militares e 12 cavalos, já que os animais trabalham um dia e descansam no outro.

Durante a visita à Ilha São João, o tenente-coronel Saraiva e o coronel Sardemberg estavam acompanhados dos engenheiros da Prefeitura de Volta Redonda, Luiz Fernando de Moura e Bueno Torrent, que irão acompanhar as obras de implantação da unidade. O grupo também esteve no escritório da arquiteta Maria Teresa Homem da Costa, responsável pelo projeto do Clube Hípico e que também deverá elaborar o projeto do Regimento de Polícia Montada.

O anúncio da implantação da unidade foi feito durante a cerimônia que oficializou a ampliação do programa “Bairro Presente”, no início de fevereiro, iniciativa que integra uma parceria entre o município e o Governo do Estado na área de segurança pública.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância do investimento e da parceria com o Estado. “Na Ilha São João já está sendo construído o novo Clube Hípico e, em breve, teremos mais essa grande conquista do Regimento de Polícia Montada, que vai ajudar todo o Sul Fluminense. Agradeço mais uma vez ao Governo do Estado, através do coronel Marcelo de Menezes (secretário de Estado de Polícia Militar), pela parceria e por acreditar em Volta Redonda e na região”, afirmou.

Neto também ressaltou que as ações conjuntas na área de segurança pública têm apresentado resultados positivos e tendem a se expandir. “Volta Redonda, em breve, terá o Batalhão de Policiamento Ambiental do Sul Fluminense, que ficará entre os bairros Belmonte e Ponte Alta, e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), que segue com as obras no Roma”, acrescentou o prefeito.

Equoterapia

O Regimento de Polícia Montada é uma unidade operacional especializada em policiamento montado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, subordinada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE). Além das atividades de policiamento ostensivo montado, a unidade também realiza escoltas a cavalo, serviços de guarda-lanceiros e ações de caráter sociocomunitário, como a equoterapia.

O serviço de equoterapia também deverá ser ofertado pelo futuro Regimento de Polícia Montada de Volta Redonda. A prática é voltada para crianças com deficiência, incluindo dependentes de policiais militares e membros da sociedade civil. O atendimento é realizado por uma equipe multidisciplinar composta por policiais militares e profissionais civis, como fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e equitadores (instrutores de equitação e auxiliares-guia), com o objetivo de promover reabilitação física, emocional e social.

