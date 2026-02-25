29.4 C
V Redonda
quarta-feira, fevereiro 25, 2026
Polícia Civil prende homem com tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas na...

Polícia Civil prende homem com tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas na Candelária, em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (24), no bairro Candelária, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem. A ação foi realizada por agentes da 93ª Delegacia de Polícia, durante a Operação Espoliador, que tem como foco o combate ao tráfico de entorpecentes na região.

De acordo com a polícia, os agentes cumpriam mandados de busca e apreensão quando realizaram o monitoramento da área com o auxílio de drone. Durante a observação, foi identificada movimentação considerada típica de comercialização de drogas.

Na sequência, equipes que estavam em viatura descaracterizada fizeram a abordagem do suspeito.

Durante a ação, os policiais apreenderam 23 pinos de cocaína, um rádio comunicador, R$ 30 em dinheiro e um telefone celular.

O homem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele será transferido para o sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

