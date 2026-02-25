Polícia Civil prende homem com tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas na Candelária, em Volta Redonda

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (24), no bairro Candelária, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem. A ação foi realizada por agentes da 93ª Delegacia de Polícia, durante a Operação Espoliador, que tem como foco o combate ao tráfico de entorpecentes na região.

De acordo com a polícia, os agentes cumpriam mandados de busca e apreensão quando realizaram o monitoramento da área com o auxílio de drone. Durante a observação, foi identificada movimentação considerada típica de comercialização de drogas.

Na sequência, equipes que estavam em viatura descaracterizada fizeram a abordagem do suspeito.

Durante a ação, os policiais apreenderam 23 pinos de cocaína, um rádio comunicador, R$ 30 em dinheiro e um telefone celular.

O homem foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele será transferido para o sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.