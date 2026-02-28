25.6 C
V Redonda
sábado, fevereiro 28, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Exclusivo: Ministério Público instaura inquérito sobre explosão na Vibra em VR

Exclusivo: Ministério Público instaura inquérito sobre explosão na Vibra em VR

Por
FOLHA DO ACO
-

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro confirmou à Folha do Aço, nesta sexta-feira (dia 28), a instauração de um inquérito civil para apurar as circunstâncias e as causas do grave acidente ocorrido na base de distribuição da Vibra Energia, em Volta Redonda.

O procedimento foi aberto após o órgão receber uma notícia de fato sobre o caso e está em fase inicial. Neste momento, o MPT-RJ realiza a coleta de informações junto aos envolvidos e a outros órgãos competentes, além de requisitar documentos para subsidiar a investigação.

O acidente ocorreu na madrugada de domingo (dia 22), quando a explosão de um tanque de armazenamento de etanol provocou um incêndio de grandes proporções na unidade localizada no bairro Vila Americana. Dois trabalhadores morreram: Alberdan Santos de Jesus, de 28 anos, e Antoniel dos Santos Menezes, de 27. Eles estavam havia cerca de quatro meses no município, após se mudarem do estado de Sergipe, e atuavam na manutenção da estrutura no momento da explosão.

Um terceiro trabalhador, de 24 anos, sofreu queimaduras graves. Ele foi socorrido inicialmente para o Hospital São João Batista. Na última quarta-feira (dia 25), foi transferido para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Vereador Melchiades Calazans, em Nilópolis. A unidade é referência na região metropolitana para tratamento de queimaduras de alta complexidade e conta com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), oferecendo atendimento especializado e cirurgias reparadoras.

O inquérito civil deverá apurar possíveis falhas no cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, bem como as condições de manutenção e os procedimentos adotados na base no momento do acidente. Segundo o MPT-RJ, equipes técnicas serão ouvidas e a análise dos laudos será fundamental para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Paralelamente, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro também conduz investigação para identificar as causas da explosão. A empresa, por sua vez, reúne documentos e informações técnicas que poderão ser encaminhados às autoridades responsáveis pela apuração do caso.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.