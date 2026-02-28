Exclusivo: Ministério Público instaura inquérito sobre explosão na Vibra em VR

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro confirmou à Folha do Aço, nesta sexta-feira (dia 28), a instauração de um inquérito civil para apurar as circunstâncias e as causas do grave acidente ocorrido na base de distribuição da Vibra Energia, em Volta Redonda.

O procedimento foi aberto após o órgão receber uma notícia de fato sobre o caso e está em fase inicial. Neste momento, o MPT-RJ realiza a coleta de informações junto aos envolvidos e a outros órgãos competentes, além de requisitar documentos para subsidiar a investigação.

O acidente ocorreu na madrugada de domingo (dia 22), quando a explosão de um tanque de armazenamento de etanol provocou um incêndio de grandes proporções na unidade localizada no bairro Vila Americana. Dois trabalhadores morreram: Alberdan Santos de Jesus, de 28 anos, e Antoniel dos Santos Menezes, de 27. Eles estavam havia cerca de quatro meses no município, após se mudarem do estado de Sergipe, e atuavam na manutenção da estrutura no momento da explosão.

Um terceiro trabalhador, de 24 anos, sofreu queimaduras graves. Ele foi socorrido inicialmente para o Hospital São João Batista. Na última quarta-feira (dia 25), foi transferido para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Vereador Melchiades Calazans, em Nilópolis. A unidade é referência na região metropolitana para tratamento de queimaduras de alta complexidade e conta com um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), oferecendo atendimento especializado e cirurgias reparadoras.

O inquérito civil deverá apurar possíveis falhas no cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, bem como as condições de manutenção e os procedimentos adotados na base no momento do acidente. Segundo o MPT-RJ, equipes técnicas serão ouvidas e a análise dos laudos será fundamental para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Paralelamente, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro também conduz investigação para identificar as causas da explosão. A empresa, por sua vez, reúne documentos e informações técnicas que poderão ser encaminhados às autoridades responsáveis pela apuração do caso.