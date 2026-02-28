Pista de descida da Serra é totalmente interditada após acidente com carreta

Um acidente envolvendo uma carreta interditou completamente a pista de descida da Serra das Araras, na altura do km 230, neste sábado (dia 28), segundo informações da Policia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o veículo perdeu a direção e corre risco de queda, o que levou à interdição total da pista.

O congestionamento já chega a cerca de dois quilômetros e não há previsão para liberação do tráfego no local.

A PRF informou também que o condutor trafegava acima da velocidade permitida para o trecho, que é de 40 km/h. No momento do acidente, a carreta estaria a aproximadamente 60 km/h.