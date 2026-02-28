Prefeitura de Volta Redonda arrecada alimentos para vítimas das chuvas em Juiz de Fora

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) e da Juventude (Sejuv), está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis (exceto sal) e litros de leite para ajudar as vítimas das chuvas em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

As doações podem ser feitas até quinta-feira (5) no Centro Oportunizar, localizado na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília, das 9h às 17h. Os donativos serão enviados à cidade mineira na sexta-feira (6).

Além dos itens entregues pela população ao longo da semana, todo material arrecadado durante o “Sejuv Folia”, bloco de pós-Carnaval da Secretaria Municipal da Juventude, que será realizado neste sábado (28), também será destinado às famílias atingidas pelas fortes chuvas em Juiz de Fora.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, destacou a importância da mobilização. “Esse é um momento de união e solidariedade. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas famílias atingidas e qualquer doação pode fazer diferença na mesa de quem mais precisa”, afirmou.

Já o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, enfatizou o caráter solidário da iniciativa. “Mais do que qualquer evento, o que estamos promovendo é uma grande corrente de solidariedade. Quando a cidade se une em torno de uma causa como essa, conseguimos levar não apenas alimentos, mas também a esperança e apoio às famílias que estão enfrentando esse momento difícil”, destacou.

Foto de divulgação – Secom/PMVR.