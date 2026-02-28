Morre aos 78 anos o ator e diretor Dennis Carvalho

Morreu neste sábado (dia 28), aos 78 anos, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, o ator e diretor Dennis Carvalho. A informação foi confirmada pela unidade de saúde, onde ele estava internado.

Em nota, o hospital informou: “O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”.

Até o momento, não foram informados o local e o horário do sepultamento.

Um dos nomes mais influentes da televisão brasileira, Dennis construiu carreira sólida principalmente nos bastidores da dramaturgia da TV Globo, onde se destacou como diretor de grandes produções.

Com estilo firme e olhar técnico apurado, esteve à frente de obras marcantes como “Vale Tudo”, “Anos Rebeldes” e “Celebridade”, em parceria com o autor Gilberto Braga. Também dirigiu novelas como “Babilônia” e “Segundo Sol”, consolidando-se como referência na linguagem moderna da teledramaturgia.

Na vida pessoal, foi casado com atrizes de renome como Deborah Evelyn, Tássia Camargo e Christiane Torloni. Ele deixa quatro filhos: Leonardo, Guilherme, Luiza e Tainá.