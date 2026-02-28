Voltaço empata com o Bangu e se despede do Carioca 2026

O Volta Redonda encerrou sua participação no Campeonato Carioca 2026 na noite desta sexta-feira (dia 27). Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, a equipe empatou em 1 a 1 com o Bangu, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio, e acabou eliminada da competição.
Com o resultado, o Bangu garantiu vaga na final. No confronto de ida, disputado em Moça Bonita, o Alvirrubro havia vencido por 1 a 0. Assim, avançou com 2 a 1 no placar agregado.
O Voltaço começou melhor e abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. MV recebeu com liberdade pelo meio, arriscou de fora da área e acertou o canto, colocando os donos da casa em vantagem e reacendendo a esperança da classificação.
O empate do Bangu veio ainda na etapa inicial. Aos 32 minutos, PK aproveitou cruzamento e marcou de cabeça, deixando tudo igual no Raulino.
Na reta final, o Volta Redonda chegou a balançar a rede novamente, mas a arbitragem assinalou falta no goleiro Bruno, anulando o lance que poderia levar a decisão para os pênaltis.
Do outro lado da chave, Botafogo e Boavista disputam a outra vaga na final neste sábado (dia 28), às 19h30min, no Estádio Nilton Santos. No primeiro jogo, o Botafogo venceu por 2 a 0 e tem vantagem no confronto.
Com a eliminação, o Volta Redonda fecha sua campanha no Estadual e passa a focar na Copa do Brasil e no Brasileiro da Série C.
Divulgação VRFC