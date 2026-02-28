25.6 C
Operação da PM apreende drogas no Morro da Conquista

FOLHA DO ACO
Uma operação do 28º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na noite de sexta-feira (dia 27), no Morro da Conquista, em Volta Redonda. Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido durante a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi realizada por equipes do GAT I e do Serviço Reservado, com apoio do Grupamento de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM). A operação teve como base levantamento prévio com uso de drones equipados com imagens térmicas, que teriam identificado a atuação de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na localidade conhecida como Beco do Val.

Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata e não foram localizados. Durante as buscas, os policiais encontraram duas mochilas escondidas próximas a residências da região.

No interior das bolsas, foram apreendidos centenas de pinos de cocaína, pedras de crack, porções e tabletes de maconha, frascos de lança-perfume, comprimidos de ecstasy, além de rádios comunicadores, fones, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e dinheiro em espécie.

Em diligência a um imóvel situado em frente ao ponto onde o material foi encontrado, três homens foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a PM, nada de ilícito foi localizado dentro da residência após autorização para buscas. A quantia de R$ 2.150 encontrada no local foi devolvida ao proprietário, após análise da autoridade policial.

Na delegacia, foi constatado que um dos conduzidos possuía mandado de prisão em aberto, permanecendo detido à disposição da Justiça. Os demais foram ouvidos e liberados.

O caso foi registrado na 93ª DP como tráfico ilícito de drogas.

