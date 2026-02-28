Operação da PM apreende drogas no Morro da Conquista

Uma operação do 28º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na noite de sexta-feira (dia 27), no Morro da Conquista, em Volta Redonda. Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido durante a ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ação foi realizada por equipes do GAT I e do Serviço Reservado, com apoio do Grupamento de Ações com Cães (BAC) e do Grupamento Aeromóvel (GAM). A operação teve como base levantamento prévio com uso de drones equipados com imagens térmicas, que teriam identificado a atuação de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na localidade conhecida como Beco do Val.

Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram em direção a uma área de mata e não foram localizados. Durante as buscas, os policiais encontraram duas mochilas escondidas próximas a residências da região.

No interior das bolsas, foram apreendidos centenas de pinos de cocaína, pedras de crack, porções e tabletes de maconha, frascos de lança-perfume, comprimidos de ecstasy, além de rádios comunicadores, fones, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e dinheiro em espécie.

Em diligência a um imóvel situado em frente ao ponto onde o material foi encontrado, três homens foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a PM, nada de ilícito foi localizado dentro da residência após autorização para buscas. A quantia de R$ 2.150 encontrada no local foi devolvida ao proprietário, após análise da autoridade policial.

Na delegacia, foi constatado que um dos conduzidos possuía mandado de prisão em aberto, permanecendo detido à disposição da Justiça. Os demais foram ouvidos e liberados.

O caso foi registrado na 93ª DP como tráfico ilícito de drogas.