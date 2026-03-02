Defesa Civil reduz alerta em Angra dos Reis para estado de atenção; 15 imóveis seguem interditados

A Prefeitura de Angra dos Reis saiu do estado de alerta máximo da Defesa Civil na tarde deste domingo, 1º de março, e passou a operar em estado de atenção, após a melhora das condições climáticas e a redução dos riscos imediatos. Não houve registro de chuva no sábado (dia 28), e nem neste domingo (dia 1º).

Na tarde de sábado, foi realizada a desmobilização do último abrigo em funcionamento, instalado no Colégio Estadual Dr. Arthur Vargas (CEAV), no Centro. O espaço foi totalmente desativado, e todas as famílias acolhidas retornaram às suas residências de forma segura, recebendo kit higiene, kit limpeza, colchão, cesta básica e água.

Ainda no sábado, equipes de engenharia da Defesa Civil realizaram vistorias técnicas que resultaram na interdição de 15 imóveis. As inspeções continuam em andamento, e a previsão é de que todas as residências programadas sejam vistoriadas até terça-feira, 3 de março. O número de imóveis interditados pode ser atualizado conforme novas avaliações forem concluídas. Entre os dias 20 e 27 de fevereiro, a Defesa Civil já havia realizado 130 vistorias de engenharia em diversos bairros da cidade. As equipes também seguem com o monitoramento contínuo de rios e encostas.

Desde a tarde de quinta-feira, 26, equipes da Secretaria Executiva de Serviço Público atuam intensamente em diferentes bairros para minimizar os impactos causados pelas chuvas. As ações incluem desobstrução de vias públicas, retirada de árvores, contenção de deslizamentos e serviços de limpeza urbana, com apoio de maquinário pesado, caminhões e equipes operacionais.

Paralelamente, a Secretaria de Obras e Habitação iniciará nesta segunda-feira, 2, obras emergenciais de contenção de encostas na Rua Prefeito João Gregório Galindo, nos trechos do Morro do Tatu, Volta Fria, Morro da Glória e Trevo de São Cristóvão, no Morro da Cruz. Os serviços ocorrerão das 7h às 17h e incluem retirada de terra e rochas, além da limpeza das encostas para ampliar a segurança na via. O trecho funcionará em sistema de “siga e pare”, com possibilidade de interdição total temporária, conforme avaliação técnica. O fluxo de serviços essenciais, como ambulâncias e coleta de lixo, estará garantido.

Situação de emergência

O município permanece em situação de emergência para garantir agilidade nas ações de resposta às chuvas e apoio às famílias afetadas. O decreto tem validade de 180 dias e autoriza a mobilização de toda a estrutura municipal para atendimento ao desastre, assistência às famílias atingidas, reabilitação das áreas impactadas e reconstrução dos cenários afetados, além da convocação de voluntários e da realização de campanhas de arrecadação.

A Prefeitura reforça que as equipes continuam mobilizadas e que a população deve seguir atenta às orientações oficiais, acionando a Defesa Civil em caso de necessidade.