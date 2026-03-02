Voltaço viaja sob pressão para estreia na Copa do Brasil contra o Ivinhema

O Volta Redonda embarca na manhã desta segunda-feira (dia 2) rumo a Mato Grosso do Sul para a estreia na Copa do Brasil, em meio à indefinição no comando técnico. O Voltaço enfrenta o Ivinhema Futebol Clube na quarta-feira, às 19h, no Estádio Saraivão, em Ivinhema.

A pressão aumentou após a eliminação na última sexta-feira (dia 27), quando a equipe empatou em 1 a 1 com o Bangú no jogo de volta da semifinal da Taça Rio, resultado que frustrou os planos de avançar à decisão estadual.

A partida pela Copa do Brasil será disputada fora de casa, a mando da equipe sul-mato-grossense, o que naturalmente já impõe um grau elevado de dificuldade. O cenário se torna ainda mais delicado diante da ausência de um treinador efetivo às vésperas de um compromisso de jogo único, em que não há margem para erros.

O time segue sob o comando interino de Neto Colucci. A diretoria ainda não anunciou o novo técnico após a saída de Rodrigo Santana, que acertou com a Ponte Preta-SP. A demora na definição tem sido alvo de críticas por parte dos torcedores, que questionam o planejamento do clube para a sequência da temporada.

Enquanto isso, o elenco tenta manter o foco dentro de campo. No domingo (dia 1º), os jogadores realizaram atividades na academia e no gramado, dando sequência à preparação. Já em solo sul-mato-grossense, o grupo ainda fará um treino na terça-feira, quando Colucci deve definir a equipe titular para a estreia.