Com apoio de drone e do GAT, 90ª DP apreende três por tráfico em condomínio de Santa Isabel, em BM

Uma incursão da Polícia Civil mobilizou equipes em solo e monitoramento aéreo nesta terça-feira (dia 3) no condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. A ação resultou na prisão de um jovem de 20 anos e na apreensão de dois adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

A operação foi coordenada pela 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que aponta o condomínio como área sob influência da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a delegacia, o local vinha sendo acompanhado por meio de trabalho de inteligência, dentro de uma estratégia de repressão contínua a pontos de venda de entorpecentes no município.

Com base nas informações levantadas, os agentes montaram um cerco tático no interior do conjunto habitacional. De acordo com a polícia, os três suspeitos foram surpreendidos enquanto comercializavam drogas e não chegaram a tentar fuga.

A ofensiva contou com apoio aéreo por drone, utilizado para monitoramento em tempo real da movimentação no condomínio, além do suporte do GAT II do 28º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo reforço do perímetro e pela segurança da equipe durante a ação.

Com o grupo, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, além de dois rádios transmissores e dois telefones celulares. Segundo os investigadores, os equipamentos eram utilizados para comunicação entre integrantes do tráfico e para alertar sobre a presença policial.

O jovem de 20 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Os adolescentes responderão por ato infracional análogo aos crimes de tráfico e associação.

A Polícia Civil afirma que o uso de tecnologia, aliado ao trabalho integrado com a Polícia Militar, tem ampliado a capacidade de monitoramento e intervenção em áreas consideradas estratégicas, com foco na redução da atuação de facções criminosas em Barra Mansa.