Polícia Civil prende sete traficantes em operação contra facções em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), com apoio de unidades do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA), deflagraram uma operação, nesta terça-feira (dia 3), que resultou na prisão em flagrante de sete traficantes. As diligências ocorreram nos bairros Complexo da Vila Brasília e Siderlândia, em Volta Redonda.

De acordo com os agentes, a ação teve como objetivo o cumprimento de 12 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão contra integrantes das facções Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV).

Durante a ação, foram apreendidas mais de 100 mil unidades de entorpecentes acondicionados para comercialização, aproximadamente 10 quilos de cocaína, dois carregadores de pistola, oito munições de calibre não especificado, duas munições de fuzil, cinco rádios transmissores, R$ 350 em espécie, uma arma de eletrochoque utilizada para incapacitar vítimas, além de etiquetas para embalagem de drogas, anotações do tráfico e diversos aparelhos celulares.

Todo o material arrecadado foi encaminhado à perícia técnica. Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.