Homem com tornozeleira é preso com drogas no bairro Água Limpa

Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi preso nesta segunda-feira (dia 2), durante uma ação do 28º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Segundo a corporação, ele foi flagrado com grande quantidade de drogas.

De acordo com agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), o suspeito é apontado como ligado ao tráfico e estava em posse de expressiva quantidade de entorpecentes no momento da abordagem. A quantidade apreendida não foi divulgada, assim como o ponto exato da ocorrência.

Durante a revista, os policiais constataram que ele fazia uso de monitoramento eletrônico, apesar das restrições judiciais impostas. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, onde o material ficou apreendido e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.