Câmeras da Ordem Pública flagram descarte irregular de lixo e autor é responsabilizado em Volta Redonda

Mais um caso de descarte irregular de resíduos em área pública foi flagrado pelo sistema público de monitoramento de Volta Redonda. Imagens captadas pelas câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagraram o momento em que um homem realizou o despejo de material em local inadequado, no bairro São Geraldo, caracterizando o crime ambiental.

O caso aconteceu no último dia 25. A identificação do autor do descarte e do veículo utilizado por ele só foi possível graças à integração entre o uso da tecnologia e a colaboração da população, que contribuiu com informações. O homem responderá tanto na esfera administrativa quanto na criminal, conforme prevê a legislação vigente. Por irregularidades na documentação, a Kombi utilizada por ele foi removida para o depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lembrou que o descarte irregular de lixo compromete a limpeza urbana, pode causar danos ambientais e onera os cofres públicos, já que exige mobilização de equipes para a remoção dos resíduos. Ele destacou ainda a importância da participação da sociedade no combate às condutas.

“Denúncias e informações têm papel decisivo na identificação de infratores e no fortalecimento das políticas de segurança e fiscalização. Por isso, cidadão, continue denunciando e participando para que Volta Redonda se torne uma cidade cada vez mais segura. A construção de uma cidade mais limpa, organizada e segura depende do esforço conjunto entre o Poder Público e a sociedade”, afirmou Coronel Henrique.

Denúncias sobre descarte irregular de lixo podem ser feitas pelo telefone 156. É importante fornecer o endereço completo do local do descarte e, se possível, fotos ou vídeos do flagrante.

Fotos de Divulgação-Semop – Secom/PMVR