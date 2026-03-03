24.1 C
Pitbull abandonado é resgatado à margem da Rodovia do Contorno, nas proximidades do bairro Santo Agostinho

Por
FOLHA DO ACO
-

Um pitbull foi resgatado na manhã de ontem (dia 2) após ser encontrado abandonado às margens da Rodovia do Contorno, nas proximidades do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O animal apresentava sinais de maus-tratos e estado avançado de debilidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, que atuou no resgate, o cão estava extremamente magro, desidratado e com lesões aparentes nos olhos. Ele também tinha machucados nas patas, unhas longas e demonstrava fraqueza.

A equipe acionou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda, que realizou os primeiros atendimentos ainda no local, oferecendo água e alimentação. Em seguida, o animal foi encaminhado para avaliação médico-veterinária e permanece sob tratamento.

Após a recuperação, o pitbull será disponibilizado para adoção responsável. Interessados podem entrar em contato com a SMPDA pelo telefone (24) 3511-3464.

A prefeitura reforça que abandono e maus-tratos a animais são crimes, previstos na legislação brasileira, e orienta que casos suspeitos sejam denunciados pelos canais oficiais do município.

