Pitbull abandonado é resgatado à margem da Rodovia do Contorno, nas proximidades do bairro Santo Agostinho

Um pitbull foi resgatado na manhã de ontem (dia 2) após ser encontrado abandonado às margens da Rodovia do Contorno, nas proximidades do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O animal apresentava sinais de maus-tratos e estado avançado de debilidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, que atuou no resgate, o cão estava extremamente magro, desidratado e com lesões aparentes nos olhos. Ele também tinha machucados nas patas, unhas longas e demonstrava fraqueza.

A equipe acionou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal de Volta Redonda, que realizou os primeiros atendimentos ainda no local, oferecendo água e alimentação. Em seguida, o animal foi encaminhado para avaliação médico-veterinária e permanece sob tratamento.

Após a recuperação, o pitbull será disponibilizado para adoção responsável. Interessados podem entrar em contato com a SMPDA pelo telefone (24) 3511-3464.

A prefeitura reforça que abandono e maus-tratos a animais são crimes, previstos na legislação brasileira, e orienta que casos suspeitos sejam denunciados pelos canais oficiais do município.