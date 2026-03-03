Cadela é resgatada e recebe atendimento veterinário em Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção dos Animais, realizou na segunda-feira (dia 2) o resgate da cadelinha Mel, encontrada na linha férrea, nas proximidades do Jardim das Preguiças, no Centro, em situação que exigia atendimento imediato.

A cadela é tutelada por um morador em situação de rua, acompanhado pelo programa Consultório na Rua. Após contato com a secretaria, a equipe se deslocou até o local para prestar socorro ao animal. Mel foi encaminhada para atendimento veterinário e, após avaliação clínica, foi diagnosticada com Tumor Venéreo Transmissível (TVT), uma doença sexualmente transmissível que acomete cães, mas que possui tratamento.

De acordo com o secretário da pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, a atuação integrada foi fundamental para garantir o atendimento rápido ao animal.

– Assim que nossa equipe foi acionada, realizamos o resgate e iniciamos os cuidados veterinários. Foi constatado o TVT, que é uma doença transmissível, mas que tem tratamento. Ela permanecerá sob os cuidados da nossa equipe, passará pelos procedimentos necessários e iniciará a quimioterapia. Após a recuperação, será devolvida ao seu tutor, e seguiremos acompanhando o caso – destacou Beleza.

Fotos: Divulgação