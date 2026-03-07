GAT apreende cerca de 1,5 kg de cocaína em apartamento abandonado nos “Predinhos”, do bairro Santa Isabel, em BM

Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam, no fim da tarde deste sábado (dia 7), grande quantidade de drogas e material utilizado pelo tráfico em um apartamento abandonado no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua Arábica, no Bloco B de um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida, localidade conhecida como “Predinhos”. A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) e do Serviço Reservado (P2) foram até o local após receberem informações de que integrantes da facção Comando Vermelho estariam utilizando apartamentos vazios ou abandonados para armazenar entorpecentes e materiais usados na preparação das drogas para venda.

Durante buscas em um apartamento do Bloco B, os policiais encontraram quatro sacolas transparentes contendo aproximadamente 1,5 quilo de pó branco, além de 109 pinos de cocaína prontos para comercialização.

No imóvel também foram apreendidos dois rádios comunicadores, dez bases de rádio, uma bateria, duas balanças de precisão e rolos de fitas coloridas utilizadas na endolação dos entorpecentes.

Nenhum suspeito foi encontrado no local. Todo o material foi encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.