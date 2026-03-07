28.9 C
V Redonda
sábado, março 7, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Geral Justiça nega pedido de ex-presidente para suspender eleições no Sindicato dos Metalúrgicos

Justiça nega pedido de ex-presidente para suspender eleições no Sindicato dos Metalúrgicos

Por
FOLHA DO ACO
-

Justiça nega pedido de ex-presidente para suspender eleições no Sindicato dos Metalúrgicos

O ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense (SindMetal), Edimar Miguel, sofreu uma nova derrota na Justiça. Desta vez, a Justiça do Trabalho negou o pedido de tutela de urgência apresentado pelo sindicalista, que buscava suspender o processo eleitoral da entidade. A decisão foi proferida no último dia 2 de março, em ação que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com atuação da Vara do Trabalho de Volta Redonda.

Edimar ingressou com uma ação trabalhista contra o SindMetal, questionando a validade do edital que convocou as eleições sindicais de 2026. O pleito está marcado para ocorrer entre os dias 21 e 23 de julho. No processo, ele pediu a suspensão imediata da eleição, alegando que a publicação teria ocorrido durante o período de recesso e férias coletivas da entidade, o que, segundo ele, teria prejudicado a participação de eventuais chapas de oposição.

Ao analisar o pedido liminar, a juíza Monique Kozlowski entendeu que não estavam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, como a probabilidade do direito e o risco de dano imediato ao processo eleitoral. Na decisão, a magistrada destacou que “neste momento processual, não se verificam elementos suficientes que justifiquem a intervenção judicial para suspender o processo eleitoral”.

A decisão também menciona que o Sindicato alegou que o autor não estaria em dia com as mensalidades sindicais, o que poderia afetar sua legitimidade para questionar o processo eleitoral.

Diante disso, o pedido foi indeferido e o processo eleitoral do SindMetal segue normalmente até decisão final da ação.

Histórico de disputa interna

Edimar Miguel assumiu a presidência do SindMetal em dezembro de 2022, em meio a forte polêmica. Na época, o processo eleitoral da entidade chegou a ter o resultado suspenso pela Justiça, em meio a questionamentos sobre a condução do pleito.

Posteriormente, Edimar acabou sendo afastado da presidência após nova decisão judicial. Em dezembro de 2024, a juíza Carolina Andreoli Chaim Barreto, da 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, reconheceu como válido o remanejamento feito pela diretoria do sindicato.

A mudança, realizada no fim de fevereiro, retirou Edimar do cargo de presidente e o transferiu para a diretoria de “Local de Trabalho”, decisão que acabou sendo mantida pela Justiça.

Processo segue em tramitação

Apesar da negativa da liminar, a ação trabalhista continua em andamento na Justiça do Trabalho. No processo, o ex-presidente busca discutir a legalidade do edital eleitoral e outros atos administrativos da direção do sindicato.

O caso também conta com a participação do Ministério Público do Trabalho como terceiro interessado.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

1 COMENTÁRIO

  1. Existe um grande interesse, no meio político, de defender os interesses dos trabalhadores do setor metalúrgico e metal mecânico de nossa região. É uma evidência de que, esses trabalhadores são muito bem assistidos por aqui, o que explica o motivo desta classe trabalhadora, ser a mais privilegiada em nossa região: remuneração acima da média, participação nos lucros, inúmeros benefícios, ótima comida nos refeitórios das empresas, segurança no trabalho contínua, 14° salário e muito mais. Essa disputa, embora acirrada, acaba por se traduzir em uma segurança para os trabalhadores.

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.