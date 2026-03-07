Homem de 43 anos morre na Santa Casa de Barra Mansa após ser espancado

Um homem morreu ontem (dia 6) após ser vítima de agressões em Barra Mansa. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Wilder Carlos Corrêa, de 43 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele deu entrada no início da tarde na Santa Casa de Misericórdia com parada cardíaca, após ter sido espancado por indivíduos ainda não identificados.

De acordo com o registro da ocorrência, policiais do 28º Batalhão foram acionados após o hospital informar a entrada da vítima em estado grave. Apesar do atendimento médico, Wilder não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre suspeitos. A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.