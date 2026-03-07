Homem morre e outro fica ferido após ataque a tiros em BM

Um homem morreu e outro ficou ferido após um ataque a tiros na noite de sexta-feira (dia 6) em Barra Mansa. O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia.

A vítima fatal foi identificada como Herbert Barbosa da Silva, de 28 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi socorrido após ser baleado na região do tórax e do abdômen e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais do 28º Batalhão foram informados de uma segunda vítima. Guilherme de Castro Moreira, de 47 anos, também foi atingido por um disparo enquanto dirigia um carro. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Unimed Volta Redonda.

Segundo relato de Guilherme aos policiais, ele retornava de viagem e havia deixado uma passageira nas proximidades de uma hamburgueria. Ao seguir viagem em direção a Volta Redonda, nas proximidades do bairro Santa Rita da Dutra, percebeu um furo no para-brisa do veículo e constatou que havia sido atingido no pescoço. Ele permanece internado e não corre risco de morte.

O caso foi registrado como homicídio doloso e tentativa de homicídio, e a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime.