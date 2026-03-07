28.9 C
Polícia Civil recupera caminhão furtado em Barra Mansa

FOLHA DO ACO
Um caminhão que havia sido furtado no dia 16 de fevereiro em Barra Mansa foi recuperado por agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A ação foi realizada por policiais da 90ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Civil, após trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes identificaram que o veículo estava na cidade de Seropédica. Com base nas informações levantadas, os policiais realizaram diligências na região e conseguiram localizar o caminhão.

Após os procedimentos de praxe na delegacia, o veículo foi recuperado e devolvido ao seu legítimo proprietário. As investigações seguem para identificar os responsáveis pelo furto.

