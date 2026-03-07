Idoso é preso suspeito de perseguir ex-companheira no bairro Vila Brasília

Um idoso de 70 anos foi preso na manhã de sexta-feira (dia 6) suspeito de perseguir a ex-companheira em Volta Redonda. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda.

A Polícia Militar informou que policiais foram acionados pela Sala de Operações para verificar uma denúncia de perseguição na Rua Guiné, no bairro Vila Brasília. No local, a vítima, de 56 anos, relatou aos policiais que vinha sendo perseguida pelo ex-companheiro.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda. Após análise da autoridade policial, o suspeito foi autuado com base no artigo 147 da Lei Maria da Penha e permaneceu preso à disposição da Justiça.