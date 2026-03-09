Caminhão com carga de cerveja tomba e interdita pista da Dutra em Piraí

Um caminhão que transportava carga de cerveja tombou na manhã desta segunda-feira (dia 9) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente aconteceu na altura do km 261, no sentido Rio de Janeiro, e provocou a interdição total da pista no início da ocorrência.

Com o tombamento, parte da carga se espalhou pela via, o que forçou a interrupção do tráfego. De acordo com as informações mais recentes da Polícia Rodoviária Federal, a pista no sentido São Paulo já foi totalmente liberada. Já no sentido Rio de Janeiro, o tráfego segue com restrição, funcionando apenas por uma faixa no trecho afetado.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem sobre as causas do acidente. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção por causa da movimentação de equipes e possíveis reflexos no trânsito.

Foto: Divulgação