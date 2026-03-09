VR: Motorista é flagrado com drogas após acidente no Laranjal

Um homem de 30 anos foi flagrado com drogas na madrugada desta segunda-feira (dia 9) após um acidente de trânsito na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 28º BPM. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta de 0h10 para verificar um acidente. Durante a abordagem aos envolvidos, os policiais realizaram revista pessoal em um dos motoristas.

Com ele, foram encontrados um pino de cocaína e cinco frascos de loló. O outro motorista envolvido, de 39 anos, não portava nenhum material ilícito, mas foi autuado pela Guarda Municipal por transitar na contramão em via de sentido único e por dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias.

Já o condutor que portava drogas foi conduzido à 93ª DP, onde o caso foi registrado. Ele foi autuado por uso e consumo de drogas e liberado após o registro da ocorrência. O veículo conduzido pelo homem estava sem licenciamento, sendo recolhido ao depósito da Guarda Municipal.

Foto: Divulgação