Polícia Civil prende olheiro do tráfico com 22 anotações criminais no Bom Pastor, em BM

Agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (dia 9), um homem de 39 anos suspeito de atuar como olheiro do tráfico de drogas na comunidade Bom Pastor, em Barra Mansa.

A prisão foi realizada por policiais da 90ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado titular Marcos Montez, durante uma ação de combate ao tráfico na localidade.

Segundo a Polícia Civil, a equipe vinha realizando trabalho de inteligência e monitoramento na comunidade quando flagrou o suspeito exercendo a função de olheiro para traficantes da região. Ele utilizava um rádio transmissor para acompanhar a movimentação policial e repassar informações ao grupo criminoso.

No momento da abordagem, os agentes encontraram o homem com o equipamento de comunicação utilizado para auxiliar na atividade do tráfico.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito possui 22 anotações criminais. Ele havia deixado o sistema prisional no último dia 2 e, segundo as investigações, voltou rapidamente à atividade criminosa.

O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por associação para o tráfico, com base no artigo 35 da Lei de Drogas. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

